馬太鞍溪堰塞湖估午前溢流 花蓮台9線3處封閉車道

颱風樺加沙影響，花蓮降雨量增，依林保署花蓮分署通知，馬太鞍溪上游堰塞湖預估今天中午前溢流，公路局工務段在馬太鞍溪橋南北端等3處先封閉車道，南北各開放一車道供通行。

2個月前颱風薇帕帶來大雨，萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。根據農業部監控資料，目前水位距離壩頂小於5公尺，可能在中午前發生溢流；堰塞湖天然壩高約200公尺、壩體體積約2億立方公尺、堰塞湖最大積蓄水量約9100萬立方公尺。

受影響下游包括鳳林、萬榮及光復3鄉鎮居民，共1837戶、6800多人撤離，分別安置光復高職體育館、鳳林鎮樂活會館、萬榮國小活動中心，也有依親、垂直避難等。

交通部公路局東區養護工程分局表示，花蓮工務段派員在高處觀察河川水位變化，工務段在馬太鞍溪橋南北端，（省道台9線231.65K、232.81K）及向北延伸台9線228.6K長橋路段共3處先行實施封閉車道，南下、北上各開放一內側車道供車輛通行措施，以因應當洪水暴漲時，縮短封橋及封路時間，後續視水位變化不排除立即全線封閉通行。

