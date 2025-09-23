陸氣象台預估 樺加沙將為台灣東部帶來特大暴雨

根據大陸中央氣象台23日6時發布的颱風預警，受強烈颱風「樺加沙」影響，今日8時到明日8時，台灣中東部將有大到暴雨，台灣東部有大暴雨，局部地區有特大暴雨（250-450毫米）。

大陸中央氣象台指出，今年第18號颱風「樺加沙」的中心今天早晨5時位於廣東省陽江市東偏南方向約750公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒），七級風圈半徑340-380公里，十級風圈半徑160-180公里，十二級風圈半徑80-90公里。

預計，「樺加沙」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，將於24日在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸，登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

受「樺加沙」影響，23日8時至24日8時，廣東沿海和南海北部部分海域風力有10-13級、陣風14-15級，颱風中心經過的附近海域或地區風力可達14-17級、陣風17級以上。

另，23日8時至24日8時，台灣島中東部及廣東中部和東部、福建東北部和東南部、浙江東南部等地有大到暴雨。其中，廣東東部、福建東北部和東南部、浙江東南部等地的沿海地區及台灣島東部有大暴雨，局地特大暴雨（250-450毫米）。

據新華社報導，為應對「樺加沙」影響，大陸水利部已對廣東省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出工作組提前指導防災準備。大陸水利部預估，23日至26日，廣東、廣西、福建、海南、雲南等地將有ㄧ次強降雨過程；24日，受颱風水汽輸送影響，江蘇、安徽、浙江、山東部分地區將出現暴雨到大暴雨。 強颱「樺加沙」今日7時的中心位置來到鵝鑾鼻西南方約 340 公里處，大陸中央氣象台預估「樺加沙」24日將在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

商品推薦