陸氣象台預估 樺加沙將為台灣東部帶來特大暴雨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預報，強烈颱風「樺加沙」今天將為台灣東部帶來大暴雨，局部地區恐有特大暴雨（250-450毫米）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預報，強烈颱風「樺加沙」今天將為台灣東部帶來大暴雨，局部地區恐有特大暴雨（250-450毫米）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

根據大陸中央氣象台23日6時發布的颱風預警，受強烈颱風「樺加沙」影響，今日8時到明日8時，台灣中東部將有大到暴雨，台灣東部有大暴雨，局部地區有特大暴雨（250-450毫米）。

大陸中央氣象台指出，今年第18號颱風「樺加沙」的中心今天早晨5時位於廣東省陽江市東偏南方向約750公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒），七級風圈半徑340-380公里，十級風圈半徑160-180公里，十二級風圈半徑80-90公里。

預計，「樺加沙」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，將於24日在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸，登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

受「樺加沙」影響，23日8時至24日8時，廣東沿海和南海北部部分海域風力有10-13級、陣風14-15級，颱風中心經過的附近海域或地區風力可達14-17級、陣風17級以上。

另，23日8時至24日8時，台灣島中東部及廣東中部和東部、福建東北部和東南部、浙江東南部等地有大到暴雨。其中，廣東東部、福建東北部和東南部、浙江東南部等地的沿海地區及台灣島東部有大暴雨，局地特大暴雨（250-450毫米）。

據新華社報導，為應對「樺加沙」影響，大陸水利部已對廣東省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出工作組提前指導防災準備。大陸水利部預估，23日至26日，廣東、廣西、福建、海南、雲南等地將有ㄧ次強降雨過程；24日，受颱風水汽輸送影響，江蘇、安徽、浙江、山東部分地區將出現暴雨到大暴雨。

強颱「樺加沙」今日7時的中心位置來到鵝鑾鼻西南方約 340 公里處，大陸中央氣象台預估「樺加沙」24日將在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
強颱「樺加沙」今日7時的中心位置來到鵝鑾鼻西南方約 340 公里處，大陸中央氣象台預估「樺加沙」24日將在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

樺加沙颱風 颱風

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東等地帶來豪雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午7時最新風雨預報，今天共6縣市風...

樺加沙持續發威 新北市府示警9區強風

強颱樺加沙即將遠離，不過帶來的外圍環流仍持續發威。新北市府上午示警，今天受颱風外圍環流影響，新北八里、林口、淡水、三芝、...

強颱樺加沙風雨增強 宜蘭緊急宣布偏鄉7所學校停課

樺加沙颱風對宜蘭山區帶來風雨，縣政府今早7時許緊急宣布南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、蓬萊國小及南澳高...

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

強烈颱風樺加沙帶來強降雨，林保署花蓮分署持續針對馬太鞍溪上游堰塞湖發布紅色警戒，預估天然壩於今天上午8時至10時發生溢流...

氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，強烈颱風樺加沙目前在鵝鑾鼻的西南方約340公里之處，以每小時21公里速度，向西...

