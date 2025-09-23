樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
公路局花蓮工務段派員於高處觀察馬太鞍溪水位變化，並在馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸台9線228k+600（長橋路段）等三處封閉車道。圖／公路局提供
公路局花蓮工務段派員於高處觀察馬太鞍溪水位變化，並在馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸台9線228k+600（長橋路段）等三處封閉車道。圖／公路局提供

強烈颱風樺加沙帶來強降雨，林保署花蓮分署持續針對馬太鞍溪上游堰塞湖發布紅色警戒，預估天然壩於今天上午8時至10時發生溢流，警戒範圍包含花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域，消防局請民眾立即疏散或往2樓以上避難，切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段派員於高處觀察河川水位變化，工務段在馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸台9線228k+600（長橋路段）等三處先行實施封閉車道，南下、北上各開放一內側車道供車輛通行措施，以因應當洪水暴漲時，縮短封橋及封路時間，後續視水位變化不排除立即全線封閉通行。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

