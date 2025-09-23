氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，強烈颱風樺加沙目前在鵝鑾鼻的西南方約340公里之處，以每小時21公里速度，向西北西進行，目前陸警範圍只剩恆春半島，氣象署預計上午8時30分解除樺加沙颱風陸警，但花蓮縣山區及台東縣山區要慎防超大豪雨。

氣象署上午5時20分針對全台14縣市發布豪雨特報，受樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（23）日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

至於宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、臺中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

此外，今日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面有2至3米以上大浪，尤其東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽易有6米以上巨浪，請避免前往海邊活動。適逢大潮，滿潮前後中南部及東南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

目前海上警戒範圍包括台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

