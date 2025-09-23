快訊

氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署預計上午8時30分解除樺加沙颱風陸警。圖／擷取自中央氣象署網站
中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，強烈颱風樺加沙目前在鵝鑾鼻的西南方約340公里之處，以每小時21公里速度，向西北西進行，目前陸警範圍只剩恆春半島，氣象署預計上午8時30分解除樺加沙颱風陸警，但花蓮縣山區及台東縣山區要慎防超大豪雨。

氣象署上午5時20分針對全台14縣市發布豪雨特報，受樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（23）日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

至於宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、臺中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

此外，今日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面有2至3米以上大浪，尤其東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽易有6米以上巨浪，請避免前往海邊活動。適逢大潮，滿潮前後中南部及東南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

目前海上警戒範圍包括台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風樺加沙觸陸 屏東山區撤145人、停電逾千戶

高雄全市明只有山區5區停班課 今預防性撤離1835人

樺加沙風雨最大化 東南部降雨恐至周四

山區雨量達標 高雄市5行政區明日停班課

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

強颱樺加沙風雨增強 宜蘭緊急宣布偏鄉7所學校停課

樺加沙颱風對宜蘭山區帶來風雨，縣政府今早7時許緊急宣布南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、蓬萊國小及南澳高...

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

強烈颱風樺加沙帶來強降雨，林保署花蓮分署持續針對馬太鞍溪上游堰塞湖發布紅色警戒，預估天然壩於今天上午8時至10時發生溢流...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

陸氣象台預估 樺加沙將為台灣東部帶來特大暴雨

根據大陸中央氣象台23日6時發布的颱風預警，受強烈颱風「樺加沙」影響，今日8時到明日8時，台灣中東部將有大到暴雨，台灣東...

