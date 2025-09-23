颱風和環流影響 花東防超大豪雨、宜高屏防大豪雨

快訊

中央社／ 台北23日電

氣象署發豪雨特報，受樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣和台東縣的山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣和台東縣地區以及高雄市、宜蘭縣和屏東縣的山區有局部豪雨或大豪雨。

中央氣象署發布的豪雨特報還指出，宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署提醒，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

強颱「樺加沙」雨炸花東、屏東颳14級強陣風 估上午解除陸警

強烈颱風「樺加沙」昨晚八時最接近台灣，暴風圈籠罩台東、恆春半島與屏東，帶來驚人風雨，屏東九棚更出現十四級陣風。中央氣象署...

整理包／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 週二班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

強颱樺加沙釀全台4傷4437戶停電 馬太鞍溪堰塞湖明早恐達警戒水位

強颱樺加沙目前位置在鵝鑾鼻南方約270公里，暴風圈已對台東、恆春半島、屏東及高雄造成威脅，中央災害應變中心指出，截至今晚...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

花蓮堰塞湖將溢流 昨急撤6843人

強烈颱風樺加沙暴風圈昨上午觸陸，花東地區風雨持續增強，屏東與高雄山區雨量恐突破警戒，台東昨午甚至出現水龍捲。各縣市陸續宣...

影／樺加沙颱風來襲…恆春半島首當其衝！入夜後風強雨驟

強颱樺加沙來襲，預計深夜是颱風最接近台灣時刻，颱風正以時速約20公里朝西北西進行，未來進入南海後才可能逐漸減弱，恆春半島...

