颱風和環流影響 花東防超大豪雨、宜高屏防大豪雨

氣象署發豪雨特報，受樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣和台東縣的山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣和台東縣地區以及高雄市、宜蘭縣和屏東縣的山區有局部豪雨或大豪雨。

中央氣象署發布的豪雨特報還指出，宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署提醒，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

