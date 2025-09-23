颱風樺加沙影響 台鐵23日午前新增北迴線停駛

中央社／ 台北23日電

受到颱風樺加沙影響，台鐵原本宣布23日中午前南迴線、台東線停駛，但台鐵深夜更新營運資訊，新增北迴線各級列車停駛。

中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上及陸上颱風警報。台鐵深夜更新列車行駛資訊，依據氣象署最新氣象資訊研判，23日中午12時前北迴線各級列車停駛，除415次、408次全區間停駛外，其餘僅行駛至宜蘭站、羅東站或蘇澳新站為止。

南迴線部分，新左營往台東3001次、411次、3305次、3003次、3051次、301次、415次、3053次、3057次、423次、3061次停駛，3005次、371次、161次截短行駛至潮州。

潮州往台東727次停駛；台東往新左營162次停駛（潮州=南港正常行駛）、3006次、304次、306次、3018次停駛、372次停駛（潮州=台中正常行駛）；藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。

台東線明天中午12時前停駛，台東往花蓮401次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4503次、4507次停駛、407次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4517次、4519次停駛、411次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、301次停駛、415次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4521次停駛、417次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、653次停駛（花蓮=彰化正常行駛）、419次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4513次停駛（花蓮=和平正常行駛）、4015次停駛。

花蓮往台東4504次、4508次、4512次、4514次、306次、602次停駛，4516次、402次、406次、408次、410次、472次截短行駛至花蓮；207次壽豐=花蓮間停駛，花蓮=樹林間正常行駛。

