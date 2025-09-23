聽新聞
花蓮堰塞湖將溢流 昨急撤6843人

聯合報／ 記者戴永華王思慧石秀華郭韋綺劉星君尤聰光／連線報導
台東風強浪大，綠島將軍岩外海昨天下午出現「水龍捲」。圖／鄭全德提供
台東風強浪大，綠島將軍岩外海昨天下午出現「水龍捲」。圖／鄭全德提供

強烈颱風樺加沙暴風圈昨上午觸陸，花東地區風雨持續增強，屏東與高雄山區雨量恐突破警戒，台東昨午甚至出現水龍捲。各縣市陸續宣布停班停課並展開預防性撤離。交通部與公路單位也啟動部分道路封閉管制，嚴陣以待。

因雨量達到標準，花蓮及台東縣府宣布今天全全縣停班停課。高雄山區廿四小時雨量恐達三百至四百九十毫米，那瑪夏等五區今停班停課，高雄市府並先行撤離一千八百卅五人。屏東縣枋山、車城及原鄉共十二鄉鎮今也停班停課。

交通部長陳世凱昨到蘇花路段視察鐵公路防颱整備工作，他說，去年九月蘇花路廊發生鐵公路雙斷狀況，今年鐵公路系統在聯防部分做很多努力，抗災能力提升。

另中央災害應變中心預估，馬太鞍溪堰塞湖今早十時可能溢流，花蓮三鄉鎮昨緊急通知一八三七戶、六八四三人撤離。赴韓國交流的縣長徐榛蔚原規畫續赴日本參加國際旅展，因颱風來襲，取消剩餘行程昨天返台。

颱風影響，台東綠島將軍岩外海昨午出現「水龍捲」，台東氣象站表示，水龍捲通常在積雲底下發生，原因是受不穩定空氣的擾動。

而據中央氣象署氣象預估，台東山區累計總雨量可能達八百毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，宣布台九戊線台東安朔至屏東草埔路段、南迴公路及金崙大橋均預警性封閉。池上鄉觀光明星「金城武樹」，公所昨派人加強護樹，防止強風吹倒。

屏東縣至昨晚七時，累計有一千七百戶停電，台電動員搶修，隨著颱風進逼，往返東港、琉球的東琉線末班船提早到昨天中午，下午四點半琉球到鹽埔航班則停航。

