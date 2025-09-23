聽新聞
強颱樺加沙雨炸花東 今解陸警

聯合報／ 記者董俞佳黃子騰／台北報導

強烈颱風「樺加沙」昨晚八時最接近台灣，暴風圈籠罩台東、恆春半島與屏東，帶來驚人風雨，屏東九棚更出現十四級陣風。中央氣象署表示，今天風雨仍不容小覷，樺加沙進入南海後才可能逐漸減弱，最快上午有望解除陸上警報，傍晚解除海上警報。

樺加沙近中心最大風速達每秒五十八公尺（時速兩百零九公里），瞬間陣風更高達每秒七十三公尺（時速兩百六十三公里），堪稱「超級颱風」。

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，昨晚八時樺加沙中心位於鵝鑾鼻南方約兩百七十公里海面，是颱風最接近台灣的時刻。今天樺加沙進入南海前仍將持續帶來強烈風雨，尤其花蓮、台東廿四小時雨量可能達超大豪雨標準。

氣象署持續發布豪雨警戒範圍，超大豪雨區包括花蓮、台東山區。大豪雨區有花蓮、台東平地、高雄與屏東山區。樺加沙外圍環流影響東半部、北部及南部沿海地區，帶來短延時強降雨。

昨晚間花蓮、台東雨勢最猛烈，氣象局預計，累積至今天清晨花蓮、台東每三小時累積雨量可達七十至一百一十毫米，廿四小時恐突破超大豪雨標準。截至昨晚八時，東半部與高屏地區亦出現短延時強降雨，北部的宜蘭明池累積雨量也達一百八十毫米、桃園拉拉山一百九十毫米。

恆春半島、蘭嶼、綠島昨晚均測得超過十級以上陣風，屏東九棚更出現十四級強陣風，蘭嶼達十一至十三級，北部沿海與宜蘭也測到八至十級。林伯東提醒，未來十八小時恆春半島仍可能有十二級以上強陣風，北部沿海也會持續出現九至十級陣風，風力影響不容輕忽。

氣象署提醒，今日基隆北海岸、東部及南部沿海、澎湖、金門、馬祖仍將出現長浪，東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部浪高恐逾六米，颱風中心通過區域更可能出現十米巨浪。適逢大潮，南部及東南部低窪沿海應嚴防海水倒灌。

中央災害應變中心指出，截至昨晚八時全台共四人受傷、十九件一般災情，曾停電戶數四四三七戶。

樺加沙颱風 颱風 豪雨 屏東 台東 警報

