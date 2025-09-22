影／樺加沙颱風來襲…恆春半島首當其衝！入夜後風強雨驟

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
颱風樺加沙來襲深夜預計颱風最接近台灣時刻，颱風正以時速約20公里朝西北西進行，未來進入南海後才可能逐漸減弱，恆春半島首當其衝，入夜後，有民眾錄下車城鄉晚間風強雨驟。記者劉星君／翻攝
強颱樺加沙來襲，預計深夜是颱風最接近台灣時刻，颱風正以時速約20公里朝西北西進行，未來進入南海後才可能逐漸減弱，恆春半島首當其衝，入夜後，有民眾錄下車城鄉晚間風強雨驟。

根據氣象預報資料顯示，22日入夜後屏東縣陸續受外圍環流影響，風雨逐漸增強，將出現10級以上強陣風。

台電屏東區處指出，目前屏東縣最多停電2400戶，截至今晚10時，有5戶停電。

屏東縣政府22日晚間也宣布，受強颱樺加沙影響，依據風力雨量預測資料顯示，23日屏東縣恆春半島與8個山地原鄉地區已達停班停課標準，23日枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等12鄉鎮停止上班、停止上課；其他地區正常上班、正常上課。

