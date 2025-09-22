強颱樺加沙釀全台4傷4437戶停電 馬太鞍溪堰塞湖明早恐達警戒水位

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
內政部長劉世芳今晚主持中央災害應變中心第6次工作會報。記者黃子騰／翻攝
強颱樺加沙目前位置在鵝鑾鼻南方約270公里，暴風圈已對台東、恆春半島、屏東及高雄造成威脅，中央災害應變中心指出，截至今晚8時全台共4人受傷、19件一般災情，曾停電戶數4437戶，累計疏散撤離6792人，主要集中在花蓮縣、高雄市和屏東縣。

中央災害應變中心今天晚間9時舉行第6次工作會報，會中氣象署表示強颱樺加沙目前位置在鵝鑾鼻南方約270公里，強度達58m/s（17級風），以每小時19轉23公里速度向西北西進行。陸上警戒包括台東、恆春半島、屏東及高雄地區。預估至明天晚間24時花蓮、台東山區雨量將達500至800毫米，高雄、屏東山區也將達400至600毫米。

另外在花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖，目前蓄水量達6821萬立方公尺，水位距溢流口18.06公尺，預估壩頂可能於明天（23日）溢流，下游影響區域已大規模撤離8524人（包含收容安置158人、依親3125人及垂直避難（如家裡往較高樓層避難）5241人）。

應變中心統計，樺加沙颱風截至目前已造成全台4人受傷、19件一般災情，已處理13件，處理中6件，主要為路樹災情、電力中斷及廣告招牌災情。另外全國曾停電戶數4437戶，截至今晚7時仍有69戶尚待修復（屏東49戶、台東20戶），預計今晚11時全部修復。

在預防性疏散方面截至今晚8時全台累計疏散撤離6792人，其中花蓮縣4621人、高雄市1837人、屏東縣332人、台東縣2人。土石流警戒部分截至今晚6時30分共發布101條黃色警戒（台東55條、花蓮32條、屏東14條）。推估未來24小時（22日夜間至23日凌晨）花蓮縣秀林鄉、高雄市桃源區有機會達紅色警戒。

指揮官內政部長劉世芳說，樺加沙颱風今晚至明早影響最為劇烈，各單位應提高警覺嚴防強風豪雨，工作重點為掌握各縣市災情及防範低窪地區淹水。另外預估馬太鞍溪堰塞湖明早10時可能溢流，要通知第一線鐵公路人員進行封路及實施預防性撤離。

