颱風樺加沙影響 台鐵23日中午前南迴線及台東線停駛

受颱風樺加沙影響，台鐵今天晚間表示，明天中午12時前南迴線、台東線停駛，其餘路線正常行駛。

中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上及陸上颱風警報。台鐵今晚發布新聞稿表示，依據最新氣象資訊研判，明天中午12時前南迴線停駛，新左營往台東3001次、411次、3305次、3003次、3051次、301次、415次、3053次、3057次、423次、3061次停駛，3005次、371次、161次截短行駛至潮州。

潮州往台東727次停駛；台東往新左營162次停駛（潮州=南港正常行駛）、3006次、304次、306次、3018次停駛、372次停駛（潮州=台中正常行駛）；藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。

台東線明天中午12時前停駛，台東往花蓮401次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4503次、4507次停駛、407次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4517次、4519次停駛、411次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、301次停駛、415次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4521次停駛、417次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、653次停駛（花蓮=彰化正常行駛）、419次停駛（花蓮=樹林正常行駛）、4513次停駛（花蓮=和平正常行駛）、4015次停駛。

花蓮往台東4504次、4508次、4512次、4514次、306次、602次停駛，4516次、402次、406次、408次、410次、472次截短行駛至花蓮；207次壽豐=花蓮間停駛，花蓮=樹林間正常行駛。

台鐵指出，將視最新天氣變化及營運前路線巡檢情形，機動調整列車行駛計畫，明天中午12時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於明天上午8時發布。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

商品推薦