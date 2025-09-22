樺加沙颱風來襲...桃機今取消17架次 機場公司加強防颱整備
因應強颱樺加沙颱風來襲，機場公司今天召開應變會議，根據機場公司統計，截至今日下午6時，目前排定航班起降共計699架次，受較強側風影響取消17架次，含客運航班14架次及貨運航班3架次。受颱風影響，明天前往港澳航班，多有取消或異動情形。機場公司提醒旅客出發前向航空公司確認航班狀況，確保行程順利。
機場公司表示，應變會議由總經理范孝倫主持，聽取颱風動態及各業務單位整備報告後，指示各單位加強戒備，積極落實各項防颱作業並提高警覺，有狀況隨時通報。已針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。
隨著颱風影響漸增，各航空公司將依據最新氣象資訊滾動式調整航班，機場公司提醒旅客留意航空公司通知，並可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網亦將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，提供旅客與民眾參考。
【航班與交通資訊查詢連結】
•桃園國際機場：https://www.taoyuan-airport.com/
•中華航空：https://www.china-airlines.com/
•長榮航空：https://shorturl.at/I5mdU
•星宇航空：https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status
•台灣虎航：https://www.tigerairtw.com/zh-tw
•國泰航空：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html
