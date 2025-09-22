快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

颱風樺加沙來襲 桃機17航班因強側風取消

中央社／ 桃園機場22日電

颱風樺加沙來襲，根據桃園國際機場公司統計，截至今天下午6時，排定航班起降共計699架次，但受較強側風影響取消17架次，含客運航班14架次及貨運航班3架次。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，為因應樺加沙來襲，機場公司今天召開應變會議，由總經理范孝倫主持，在聽取颱風動態及各業務單位整備報告後，指示各單位加強戒備，落實防颱作業並提高警覺，有狀況隨時通報。

根據機場公司統計，截至今天下午6時，排定航班起降共計699架次，但受較強側風影響取消17架次，含客運航班14架次及貨運航班3架次。至於明天的狀況，受颱風影響，23日前往港澳航班多有取消或異動情形。機場公司提醒旅客出發前先向航空公司確認航班狀況，以確保行程順利。

機場公司說，已針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱巡檢，並備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命，並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。

機場公司指出，各航空公司將依據最新氣象資訊滾動式調整航班，提醒旅客務必確認航班資訊，旅客可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網也將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，供旅客與民眾參考。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

受到樺加沙颱風影響 長榮航空明後兩天往返香港、澳門航班全數取消

颱風樺加沙觸陸 屏東山區撤145人、停電逾千戶

受樺加沙颱風影響 台東縣明天停班停課

颱風樺加沙致海空停航 澎縣協調23日加開台北航線

相關新聞

整理包／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

樺加沙逼近 金門海域湧入近60艘貨輪避風「含陸籍貨輪」…海巡戒備

強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，中央氣象局今天持續對台灣發布海上及陸上颱風警報。金門雖未被列入陸警範圍，但風勢已達8至9級、...

樺加沙現在最接近台灣 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

第18號強烈颱風「樺加沙」中心目前位於鵝鑾鼻南方約270公里海面，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，「樺加沙」中心目...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙颱風來襲...桃機今取消17架次 機場公司加強防颱整備

因應強颱樺加沙颱風來襲，機場公司今天召開應變會議，根據機場公司統計，截至今日下午6時，目前排定航班起降共計699架次，受...

強颱「樺加沙」暴風圈進入雙東、恆春半島 風速威力驚人

中央氣象署今天晚上8時發布最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續朝西北西方向前進，目前在距鵝鑾鼻南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。