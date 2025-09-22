颱風樺加沙來襲 桃機17航班因強側風取消

颱風樺加沙來襲，根據桃園國際機場公司統計，截至今天下午6時，排定航班起降共計699架次，但受較強側風影響取消17架次，含客運航班14架次及貨運航班3架次。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，為因應樺加沙來襲，機場公司今天召開應變會議，由總經理范孝倫主持，在聽取颱風動態及各業務單位整備報告後，指示各單位加強戒備，落實防颱作業並提高警覺，有狀況隨時通報。

根據機場公司統計，截至今天下午6時，排定航班起降共計699架次，但受較強側風影響取消17架次，含客運航班14架次及貨運航班3架次。至於明天的狀況，受颱風影響，23日前往港澳航班多有取消或異動情形。機場公司提醒旅客出發前先向航空公司確認航班狀況，以確保行程順利。

機場公司說，已針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱巡檢，並備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命，並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。

機場公司指出，各航空公司將依據最新氣象資訊滾動式調整航班，提醒旅客務必確認航班資訊，旅客可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網也將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，供旅客與民眾參考。

商品推薦