快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

颱風樺加沙最接近台灣時刻 氣象署：花東留意雨勢

中央社／ 台北22日電

氣象署表示，晚間8時颱風樺加沙是最接近台灣的時刻，且樺加沙移動過程中，會為東半部帶來劇烈降雨，尤其明天清晨花東山區3小時累積雨量有機會達到70到90毫米，甚至110毫米。

根據中央氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間8時的中心位置在北緯19.5度，東經120.5度，即在鵝鑾鼻的南方約270公里之處，以每小時20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時263公里），相當於17級風以上。

氣象署說，樺加沙中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅。

根據氣象署觀測，21日凌晨0時至22日晚間8時出現較大累積雨量為宜蘭縣明池225毫米，桃園市拉拉山205毫米；較大陣風為蘭嶼13級，彭佳嶼、恆春10級。

氣象署預報員林伯東在晚間記者會上說，樺加沙現在是最接近台灣的時刻，未來將朝西北西前進，預估明天晚間8時的中心位置就會在鵝鑾鼻西南西方約510公里海面上。

林伯東說，樺加沙目前還是強烈颱風，預估未來會維持這個強度一段時間，在進入南海後將有減弱趨勢。

在降雨方面，林伯東指出，今天晚間8時到11時，花蓮、台東及宜蘭3小時累積雨量可達到50毫米到70毫米，明天清晨降雨增強，花東山區3小時累積雨量有70毫米到90毫米，甚至110毫米，顯示樺加沙移動過程中，帶來的雲系將會有很多短延時強降雨。

林伯東表示，氣象署持續發布豪雨特報，今天晚間至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

宜蘭縣地區、桃園市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

風力部分，林伯東說，未來18小時風力預測上，今天晚間恆春半島還是有12級以上強陣風出現機率，明天清晨甚至要到白天才會減弱，北部、西北部、基隆北海岸強風仍持續會有9至10級強陣風。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

樺加沙現在最接近台灣 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

颱風樺加沙觸陸 屏東山區撤145人、停電逾千戶

高雄全市明只有山區5區停班課 今預防性撤離1835人

颱風樺加沙已達強度巔峰 估23日上午解陸警

相關新聞

整理包／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

樺加沙逼近 金門海域湧入近60艘貨輪避風「含陸籍貨輪」…海巡戒備

強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，中央氣象局今天持續對台灣發布海上及陸上颱風警報。金門雖未被列入陸警範圍，但風勢已達8至9級、...

樺加沙現在最接近台灣 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

第18號強烈颱風「樺加沙」中心目前位於鵝鑾鼻南方約270公里海面，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，「樺加沙」中心目...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙颱風來襲...桃機今取消17架次 機場公司加強防颱整備

因應強颱樺加沙颱風來襲，機場公司今天召開應變會議，根據機場公司統計，截至今日下午6時，目前排定航班起降共計699架次，受...

強颱「樺加沙」暴風圈進入雙東、恆春半島 風速威力驚人

中央氣象署今天晚上8時發布最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續朝西北西方向前進，目前在距鵝鑾鼻南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。