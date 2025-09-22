颱風樺加沙最接近台灣時刻 氣象署：花東留意雨勢

氣象署表示，晚間8時颱風樺加沙是最接近台灣的時刻，且樺加沙移動過程中，會為東半部帶來劇烈降雨，尤其明天清晨花東山區3小時累積雨量有機會達到70到90毫米，甚至110毫米。

根據中央氣象署觀測，颱風樺加沙今天晚間8時的中心位置在北緯19.5度，東經120.5度，即在鵝鑾鼻的南方約270公里之處，以每小時20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時263公里），相當於17級風以上。

氣象署說，樺加沙中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅。

根據氣象署觀測，21日凌晨0時至22日晚間8時出現較大累積雨量為宜蘭縣明池225毫米，桃園市拉拉山205毫米；較大陣風為蘭嶼13級，彭佳嶼、恆春10級。

氣象署預報員林伯東在晚間記者會上說，樺加沙現在是最接近台灣的時刻，未來將朝西北西前進，預估明天晚間8時的中心位置就會在鵝鑾鼻西南西方約510公里海面上。

林伯東說，樺加沙目前還是強烈颱風，預估未來會維持這個強度一段時間，在進入南海後將有減弱趨勢。

在降雨方面，林伯東指出，今天晚間8時到11時，花蓮、台東及宜蘭3小時累積雨量可達到50毫米到70毫米，明天清晨降雨增強，花東山區3小時累積雨量有70毫米到90毫米，甚至110毫米，顯示樺加沙移動過程中，帶來的雲系將會有很多短延時強降雨。

林伯東表示，氣象署持續發布豪雨特報，今天晚間至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

宜蘭縣地區、桃園市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

風力部分，林伯東說，未來18小時風力預測上，今天晚間恆春半島還是有12級以上強陣風出現機率，明天清晨甚至要到白天才會減弱，北部、西北部、基隆北海岸強風仍持續會有9至10級強陣風。

