樺加沙逼近 金門海域湧入近60艘貨輪避風「含陸籍貨輪」…海巡戒備

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，金門外海出現近60艘商貨船避風，金門海巡隊嚴密戒備。圖／金門海巡隊提供
強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，中央氣象局今天持續對台灣發布海上及陸上颱風警報。金門雖未被列入陸警範圍，但風勢已達8至9級、瞬間陣風達11級，海象惡劣；不少貨船駛進我方海域避風，有59艘船之多，引起民眾關注，海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區自警報發布起便緊盯船舶動態，並同步通知港務處、航政單位廣播勸導船隻遠離岸際。

據了解，料羅至大帽山南方海域是商貨輪主要航道，截至今晚6時30分，巡防區雷達共監控到59艘商貨輪在海上避風，其中56艘為中國籍，3艘為外國籍。航政單位指出，部分船舶因無法進入廈門錨泊區，只能緊急申請於金門海域暫時停留。

不過，目前風浪持續增強，海巡單位特別關注未經許可的錨泊船舶，並強調只要海象允許，將立即派遣巡防艇進行驅離與取締。

金馬澎分署提醒，颱風期間貨輪若任意滯留外海，極易造成擱淺或碰撞等海難，對航安構成威脅。海巡署呼籲船舶及代理行應主動向主管機關辦理錨泊申請，以免違規受罰。同時強調，將在考量海象及人道需求下，適時展開驅離或取締行動，全力維護金門海域安全。

強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，金門外海出現近60艘商貨船避風，金門海巡隊嚴密戒備。圖／金門海巡隊提供
