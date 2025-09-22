快訊

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

樺加沙現在最接近台灣 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象署氣象預報中心科長林伯東。圖／擷取自氣象署直播影片
中央氣象署氣象預報中心科長林伯東。圖／擷取自氣象署直播影片

第18號強烈颱風「樺加沙」中心目前位於鵝鑾鼻南方約270公里海面，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，「樺加沙」中心目前位於鵝鑾鼻南方約270公里海面，正是颱風最接近台灣的時刻，目前颱風正以時速約20公里朝西北西進行，未來進入南海後才可能逐漸減弱。氣象署預估明天上午解除陸上颱風警報、傍晚解除海上颱風警報。

目前花蓮、台東雨勢最猛烈。林伯東表示，目前「樺加沙」外圍環流持續影響東半部、北部及南部沿海地區，帶來短延時強降雨。今晚至明晨花蓮、台東每3小時累積雨量可達70至110毫米，未來24小時恐突破超大豪雨標準。

根據氣象局預報資料，超大豪雨警戒：花蓮、台東山區。大豪雨警戒：花蓮、台東平地，高雄、屏東山區。

豪雨警戒：宜蘭、恆春半島、蘭嶼、綠島及桃園山區。

林伯東指出，截至晚間，恆春半島、蘭嶼、綠島均出現超過10級以上陣風，九棚地區更觀測到14級強陣風，蘭嶼也出現到11到13級陣風。北部沿海與宜蘭亦出現8至10級陣風。預估今晚至明晨，恆春半島仍可能有12級以上強陣風，北部沿海則持續有9至10級陣風。

氣象署表示，東半部海域浪高已達6至8米，西半部海面也普遍超過3米。隨著颱風逼近東沙島海面，當地浪高恐超過10米。自下午4時半起，針對台東長濱至屏東恆春沿海，以及綠島、蘭嶼，發布6米以上巨浪告警，並將持續更新。

氣象署提醒，颱風正處最接近台灣的時段，東部及南部沿海居民務必嚴防強風豪雨，避免前往山區與海邊活動，並隨時留意最新氣象警訊與地方政府防災公告。

根據氣象局預報資料，超大豪雨警戒：花蓮、台東山區。圖／中央氣象署提供
根據氣象局預報資料，超大豪雨警戒：花蓮、台東山區。圖／中央氣象署提供

