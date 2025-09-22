颱風樺加沙來襲 17處省道預警性封閉

颱風樺加沙來襲，公路局表示，截至今晚8時，共有17處省道路段預警性封閉，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，如非必要勿進入山區道路。

中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上及陸上颱風警報，交通部公路局今天晚間透過新聞稿表示，共有17處省道路段預警性封閉。

17處預警性封閉路段，包含台東太麻里鄉台9線新香蘭至南興、台東太麻里鄉台9線金崙大橋、屏東縣獅子鄉台9線草埔至新路、台東縣達仁鄉台9戊線安朔至草埔、花蓮縣光復鄉台11甲線光復至豐濱、高雄市甲仙區台20線甲仙至荖濃、高雄市桃源區台20線寶來二橋至桃源區公所路段、高雄市桃源區台20線東莊便橋。

還有高雄市桃源區台20臨93線便道勤和至復興、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線梅山口至向陽、台東縣海端鄉台20線向陽至初來、花蓮縣富里鄉台23線豐南至台東縣界路段、台東縣東河鄉台23線北源路段、屏東縣三地門鄉台24線德文路口至神山路段、高雄市六龜區台27線中興至大津、高雄市那瑪夏區台29線三明火路段、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至五里埔。

公路局指出，預警性封閉路段將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間，持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，如非必要勿進入山區道路，並提醒用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

