颱風樺加沙影響 9/23、9/24空運航班異動多

受到颱風樺加沙影響，明天及24日國內線及國際線航班異動多，提醒旅客留意航班資訊。

交通部中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，各家航空公司紛紛宣布明天航班異動。

國內線部分，華信航空指出，明天台灣本島出發至金門、南竿、台東航班上午取消，中午12時以後陸續恢復營運；而台灣本島飛往澎湖、花蓮航班，全天正常營運。

立榮航空表示，明天嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消；澎湖航線則全日維持飛航；其他國內航線中午12時後，將視天候狀況陸續恢復航班。由於天候影響，部分航班時間可能有所調整，提醒旅客於搭機前留意航班動態。此外，為協助疏運旅客，將於晚間加開1班高雄往返金門航班。

國際線方面，台灣虎航表示，IT603首爾仁川-桃園航班、IT234/IT235桃園-新千歲（札幌）往返航班、IT210/IT211桃園-關西大阪往返航班、IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班、IT230/IT231桃園-沖繩那霸往返航班、IT240/IT241桃園-福岡往返航班、IT246/IT247桃園-佐賀往返航班、IT216/IT217桃園-東京羽田往返航班、IT206/IT207桃園-名古屋往返航班、IT238/IT239桃園-旭川往返航班、IT654/IT655桃園-濟洲島往返航班及IT752/IT753桃園-福島往返航班取消。

IT254/IT255桃園-仙台往返航班、IT214/IT215桃園-岡山往返航班及IT720/IT721桃園-福岡往返航班航班延後。24日IT321/IT322高雄-澳門往返航班航班取消。

長榮航空指出，明天往返香港、澳門航班全數取消、B7187/B7188桃園-深圳-桃園取消、BR225/BR226桃園-新加坡-桃園取消、BR211/BR212桃園-曼谷-桃園取消、BR006/BR005桃園-洛杉磯-桃園取消、BR008/BR007桃園-舊金山-桃園取消。24日往返香港、澳門航班全數取消。

中華航空說，明天上午5時至明天下午5時30分前從桃園出發及抵達航班延後或取消，24日桃園、高雄往返香港取消。

星宇航空表示，明天JX201/202、JX205/206台北往返澳門、JX233/234、JX235/236台北往返香港、JX713/714台北往返胡志明、JX715/716台北往返河內、JX745/746台北往返曼谷、JX761/762台北往返雅加達、JX783/784台北往返宿霧、JX789/790台北往返克拉克、JX802/803台北往返東京、JX822/823台北往返大阪、JX834/835台北往返神戶、JX840/841台北往返福岡、JX862/863台北往返仙台、JX870/871台北往返沖繩取消。

星宇航空指出，明天JX741台北-曼谷提早至上午8時起飛、JX751台北-清邁延後至下午4時20分起飛、JX752清邁-台北延後至晚間8時20分起飛、JX850台北-札幌 提早至上午8時起飛。24日JX233/234台北往返香港、JX201/202、JX205/206台北往返澳門、JX331/332台中往返澳門航班取消。

