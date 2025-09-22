快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

颱風樺加沙影響 9/23、9/24空運航班異動多

中央社／ 台北22日電

受到颱風樺加沙影響，明天及24日國內線及國際線航班異動多，提醒旅客留意航班資訊。

交通部中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，各家航空公司紛紛宣布明天航班異動。

國內線部分，華信航空指出，明天台灣本島出發至金門、南竿、台東航班上午取消，中午12時以後陸續恢復營運；而台灣本島飛往澎湖、花蓮航班，全天正常營運。

立榮航空表示，明天嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消；澎湖航線則全日維持飛航；其他國內航線中午12時後，將視天候狀況陸續恢復航班。由於天候影響，部分航班時間可能有所調整，提醒旅客於搭機前留意航班動態。此外，為協助疏運旅客，將於晚間加開1班高雄往返金門航班。

國際線方面，台灣虎航表示，IT603首爾仁川-桃園航班、IT234/IT235桃園-新千歲（札幌）往返航班、IT210/IT211桃園-關西大阪往返航班、IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班、IT230/IT231桃園-沖繩那霸往返航班、IT240/IT241桃園-福岡往返航班、IT246/IT247桃園-佐賀往返航班、IT216/IT217桃園-東京羽田往返航班、IT206/IT207桃園-名古屋往返航班、IT238/IT239桃園-旭川往返航班、IT654/IT655桃園-濟洲島往返航班及IT752/IT753桃園-福島往返航班取消。

IT254/IT255桃園-仙台往返航班、IT214/IT215桃園-岡山往返航班及IT720/IT721桃園-福岡往返航班航班延後。24日IT321/IT322高雄-澳門往返航班航班取消。

長榮航空指出，明天往返香港、澳門航班全數取消、B7187/B7188桃園-深圳-桃園取消、BR225/BR226桃園-新加坡-桃園取消、BR211/BR212桃園-曼谷-桃園取消、BR006/BR005桃園-洛杉磯-桃園取消、BR008/BR007桃園-舊金山-桃園取消。24日往返香港、澳門航班全數取消。

中華航空說，明天上午5時至明天下午5時30分前從桃園出發及抵達航班延後或取消，24日桃園、高雄往返香港取消。

星宇航空表示，明天JX201/202、JX205/206台北往返澳門、JX233/234、JX235/236台北往返香港、JX713/714台北往返胡志明、JX715/716台北往返河內、JX745/746台北往返曼谷、JX761/762台北往返雅加達、JX783/784台北往返宿霧、JX789/790台北往返克拉克、JX802/803台北往返東京、JX822/823台北往返大阪、JX834/835台北往返神戶、JX840/841台北往返福岡、JX862/863台北往返仙台、JX870/871台北往返沖繩取消。

星宇航空指出，明天JX741台北-曼谷提早至上午8時起飛、JX751台北-清邁延後至下午4時20分起飛、JX752清邁-台北延後至晚間8時20分起飛、JX850台北-札幌 提早至上午8時起飛。24日JX233/234台北往返香港、JX201/202、JX205/206台北往返澳門、JX331/332台中往返澳門航班取消。

延伸閱讀

樺加沙颱風影響長榮航、立榮國際線航班異動

受到樺加沙颱風影響 長榮航空明後兩天往返香港、澳門航班全數取消

颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動

1176戶受影響！桃園楊梅部分地區9/25施工停水16小時

整理包／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

樺加沙逼近 金門海域湧入近60艘貨輪避風「含陸籍貨輪」…海巡戒備

強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，中央氣象局今天持續對台灣發布海上及陸上颱風警報。金門雖未被列入陸警範圍，但風勢已達8至9級、...

樺加沙現在最接近台灣 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

第18號強烈颱風「樺加沙」中心目前位於鵝鑾鼻南方約270公里海面，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，「樺加沙」中心目...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙颱風來襲...桃機今取消17架次 機場公司加強防颱整備

因應強颱樺加沙颱風來襲，機場公司今天召開應變會議，根據機場公司統計，截至今日下午6時，目前排定航班起降共計699架次，受...

強颱「樺加沙」暴風圈進入雙東、恆春半島 風速威力驚人

中央氣象署今天晚上8時發布最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續朝西北西方向前進，目前在距鵝鑾鼻南...

