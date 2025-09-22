強颱「樺加沙」暴風圈進入雙東、恆春半島 風速威力驚人

中央氣象署今天晚上8時發布最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續朝西北西方向前進，目前在距鵝鑾鼻南方約270公里海面上，以時速20公里移動，暴風圈已經進入台東、恆春半島與屏東，對高雄等南部地區構成威脅。

根據中央氣象署最新預報資料顯示，樺加沙颱風中心氣壓達900百帕，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），瞬間最大陣風更高達每秒73公尺（約時速263公里），威力驚人，相當於17級以上強風。

目前「樺加沙」七級風暴風半徑達320公里，十級風暴風半徑達150公里，暴風圈已經進入台東、恆春半島與屏東，對高雄等南部地區構成威脅。

受颱風外圍環流影響，今晚至明日降雨將明顯增強。花東列超大豪雨區、大豪雨地區：花蓮縣、台東縣平地，高雄市及屏東縣山區。豪雨或大雨地區：宜蘭縣、桃園市山區、恆春半島、蘭嶼、綠島，以及大台北、南部及新竹、台中、南投、嘉義山區。

氣象署提醒，山區應嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區需提防積淹水。

氣象署並發布陸上強風特報。屏東局部恐達紅色燈號、屏東縣局部地區今晚恐出現平均風12級以上、陣風14級以上。蘭嶼、綠島、澎湖及屏東部分地區，兩日內可能出現平均風9級以上或陣風11級以上。基隆、北北桃竹苗、中彰雲嘉南、高雄、宜花東及金門、連江等地局部，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上。

氣象署指出，今明兩天台灣東半部、南部沿海、澎湖、金門、馬祖易有長浪，浪高普遍超過3米，東南部海面及巴士海峽更可能出現6米以上巨浪，颱風中心附近浪高甚至達10米，提醒民眾避免前往海邊活動。適逢大潮，沿海低窪地區須嚴防海水倒灌。

累積雨量截至今日20時，宜蘭縣明池225毫米、桃園市拉拉山205毫米；最大陣風出現在蘭嶼13級，彭佳嶼與恆春則觀測到10級強風。

氣象署呼籲，民眾務必加固室外懸掛物、招牌與圍籬，妥善收置陽台盆景，並隨時留意最新防災資訊，提早做好防颱準備，以確保安全。

氣象署發布陸上強風特報，屏東局部恐達紅色燈號、屏東縣局部地區今晚恐出現平均風12級以上、陣風14級以上。圖／中央氣象署提供

商品推薦