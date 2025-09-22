颱風樺加沙觸陸 屏東山區撤145人、停電逾千戶

颱風樺加沙暴風圈觸及屏東，氣象署預估今明影響最顯著，屏東山區陸續撤離145人，一度有1700戶停電搶修中，發生路段積水、邊坡土石滑落等零星狀況。

依中央氣象署資料，今天傍晚6時，颱風樺加沙中心位置在鵝鑾鼻南方約270公里處，以每小時19轉23公里速度，向西北西進行。

墾丁地區在暴風圈觸及之時，風強雨驟，間歇性的雨勢一度造成恆春鎮湖內路道路積水，水在雨勢稍緩後即退去，而車城鄉溫泉路邊坡則是發生土石滑落狀況，所幸面積並不大，也不影響交通。

受到颱風樺加沙影響，屏東累計曾經造成1700戶停電，經台電動員142名工程人員、出動工程車121輛，全力進行電力修復，截至傍晚6時，已有1590戶恢復供電，目前僅110戶尚未復電，持續全力搶修中。

屏東三地門鄉大社舊部落7月才因豪雨重創，道路毀損、部分房屋地基流失，這次因颱風樺加沙來襲，屏東山區預估總雨量上看600毫米，安全起見，屏東縣里港警分局配合三地門鄉公所，強制撤離大社村15名住戶。

屏東縣政府統計至傍晚6時，撤離霧台鄉、三地門鄉、滿洲鄉共145人，其中103人安置、42人依親。

