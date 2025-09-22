早點洗洗睡…南投縣未納警戒區 明天正常上班課

強烈颱風樺加沙襲台，將帶來短延時強降雨，也挾帶強陣風，根據中央氣象署預報，對東部、南部及部分山區影響恐較為劇烈。南投縣政府表示，南投縣未列入警戒區，風雨未達停班停課標準，明天（22日）日照常上班、照常上課。

南投縣雖未納入警戒區，縣府仍嚴陣以待，縣府表示，府內各單位持續關注颱風動態，民眾也應提早做好防颱準備，應慎防強風豪雨帶來災害，小心可能樹倒飛落物、溪水暴漲等危險，未來幾天非必要應避免前往山區、溪谷。

