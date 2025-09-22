快訊

樺加沙颱風預報降雨達標準 花蓮明天停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
樺加沙颱風外圍環流為花蓮帶來間歇性強降雨，花蓮縣府表示，明天雨量預報達停班課標準，因此明（23日）全縣停班停課

縣府表示，依據中央氣象署預報，花蓮地區今晚8時至明天晚上8時，未來24小時累積雨量平地可達300至490毫米，山區可達400至600毫米，已達停止上班上課標準。為確保縣民生命財產安全，宣布花蓮明天全日停止上班及上課。

縣府表示，已全面啟動防颱應變機制，各局處嚴陣以待，並持續掌握最新風雨動態與災情通報。縣長徐榛蔚強調，縣府團隊將與鄉親一同守護花蓮，呼籲縣民務必提高警覺，避免不必要外出，加強住家門窗、排水設施檢查，並注意山區、河川及低窪地區可能的淹水與土石流風險。

縣府提醒，請光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下游村里居民保持警戒，並配合地方政府相關避難及安全措施。

另外，縣府指出，縣長徐榛蔚近日受邀赴韓國參加博覽會，並推動姐妹市交流，原規畫續赴日本參加國際旅展，積極行銷花蓮觀光。然而因樺加沙颱風來襲，縣長決定立即取消剩餘行程，今天已返抵國門。

縣府表示，已同步啟動防颱整備機制，要求各局處加強戒備，全面掌握風雨動態及災情通報，確保縣民安全，並呼籲鄉親務必做好防颱準備，共同守護家園。

樺加沙颱風外圍環流為花蓮帶來間歇性強降雨，花蓮縣府表示，明天雨量預報達停班課標準，因此明（23日）全縣停班停課。圖／中央氣象署提供
不斷更新／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

今年最大颱樺加沙來襲 交部長陳世凱要求「料敵從寬」守護用路人安全

強颱樺加沙逼近，交通部長陳世凱今天前往蘇花公路台9線了解和仁至崇德路段的復建進度，隨後轉往公路局東區養護工程分局南澳交控...

颱風樺加沙已達強度巔峰 估23日上午解陸警

氣象署今天傍晚表示，颱風樺加沙的強度已達巔峰，預計接下來24小時強度持平，移動到南海後將逐漸減弱，最快明天上午解除陸警，...

強颱樺加沙來襲 新竹市明日正常上班上課

強颱樺加沙目前正朝巴士海峽通過，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東。新竹市政府指出，因新竹市尚未列入警戒區，明(23)日...

高雄全市明只有山區5區停班課 今預防性撤離1835人

受樺加沙颱風影響，高市府今晚宣布明天那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區明日停班停課，其他行政區正常上班、上課；市長...

屏東縣府宣布恆春半島、原鄉共12鄉鎮明停班停課

颱風樺加沙布步逼近，中央氣象署預估9月22至23日是影響屏東最顯著時段，屏東縣政府今晚間宣布，恆春半島及8個山地原鄉已達...

