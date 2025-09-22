樺加沙颱風預報降雨達標準 花蓮明天停班停課

樺加沙颱風外圍環流為花蓮帶來間歇性強降雨，花蓮縣府表示，明天雨量預報達停班課標準，因此明（23日）全縣停班停課。

縣府表示，依據中央氣象署預報，花蓮地區今晚8時至明天晚上8時，未來24小時累積雨量平地可達300至490毫米，山區可達400至600毫米，已達停止上班上課標準。為確保縣民生命財產安全，宣布花蓮明天全日停止上班及上課。

縣府表示，已全面啟動防颱應變機制，各局處嚴陣以待，並持續掌握最新風雨動態與災情通報。縣長徐榛蔚強調，縣府團隊將與鄉親一同守護花蓮，呼籲縣民務必提高警覺，避免不必要外出，加強住家門窗、排水設施檢查，並注意山區、河川及低窪地區可能的淹水與土石流風險。

縣府提醒，請光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下游村里居民保持警戒，並配合地方政府相關避難及安全措施。

另外，縣府指出，縣長徐榛蔚近日受邀赴韓國參加博覽會，並推動姐妹市交流，原規畫續赴日本參加國際旅展，積極行銷花蓮觀光。然而因樺加沙颱風來襲，縣長決定立即取消剩餘行程，今天已返抵國門。

縣府表示，已同步啟動防颱整備機制，要求各局處加強戒備，全面掌握風雨動態及災情通報，確保縣民安全，並呼籲鄉親務必做好防颱準備，共同守護家園。

