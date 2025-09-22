颱風樺加沙致海空停航 澎縣協調23日加開台北航線

颱風樺加沙進逼，台澎航線今天全數取消，澎湖縣政府協調華信航空明天加開台北航線1航班加班機，以疏運滯留旅客；至於高雄航線，將視明天候補情況。

澎湖航空站表示，受到颱風樺加沙進逼影響，國內各航線空中交通在今天中午過後，全部取消，各航線共計取消29架次，初估影響訂位近1800人。

澎湖航空站表示，台澎各航線23日將全面恢復正常，依目前各航線的訂位約在5成上下，因颱風滯留的旅客，可望在各航班候補下消化。

不過，由於台北航線登記候補的人數超過百人，澎湖縣政府傍晚協調華信航空，23日上午9時45分和11時35分，加飛台北往返澎湖各1航班，目前官網已開放訂位。至於高雄航線部分，明天將視登記候補情況再行協調處理。

商品推薦