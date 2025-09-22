今年最大颱樺加沙來襲 交部長陳世凱要求「料敵從寬」守護用路人安全

強颱樺加沙逼近，交通部長陳世凱今天前往蘇花公路台9線了解和仁至崇德路段的復建進度，隨後轉往公路局東區養護工程分局南澳交控中心，聽取防災整備報告，並與公路局暨所屬工程分局召開視訊工作會議，要求備好相關搶救災資源及加強橫向聯防，並注意自身安全。

陳世凱上任部長以來，第4次到蘇花公路視察，他說，每次看到搶災復建工程一件一件完成，感謝同仁辛勤的努力，守護用路人通行安全，他提醒樺加沙颱風是今年最大的颱風，針對蘇花公路搶修機具進駐及布署，務必要有充分準備，萬一發生災害，才能在最短的時間內排除及應變。

他在東區養護工程分局南澳交控中心聽取各機關首長報告防颱整備及應變辦理後，慰勉應變留守人員辛勞，並期許大家面對防颱工作應「料敵從寬」，確實維護用路人安全，他也關切前次丹娜斯颱風及0728豪雨相關災修及復建路段，務必加強守視、預先管制，避免人車受困。

南迴線今天下午停駛，南分局部分路段還處於災害搶修情形，部分道路有中斷的可能。陳世凱說，東部公路運輸體系一定要顧好，蘇花路廊如果發生道路中斷，請東分局特別注意要落實執行3小時的SOP應變疏運機制，隨時做好準備。

陳世凱最後提醒，今晚至明天凌晨為樺加沙颱風風雨最強的時間，請各位搶修團隊注意作業安全，秉持「橋路可損，但人員一定要安全」為原則，進行搶災、防災工作，相信在充足準備下，可以達到減災及讓民眾避免災害。

商品推薦