高雄全市明只有山區5區停班課 今預防性撤離1835人

受樺加沙颱風影響，高市府今晚宣布明天那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區明日停班停課，其他行政區正常上班、上課；市長陳其邁在災害應變中心會議後指出，因估算山區雨勢24小時內將達300到490毫米，宣布5區明放假，今已先預防撤離1835人。

陳其邁在災變中心會議後指出，根據中央氣象署估算，平地風力4到5級，陣風最大6到7級，在海邊平均5到6級，最大陣風8到9級，不符合停班停課標準，另雨量估算在平地今晚到明晚24小時雨量是80到150毫米，山區在300到490毫米。

陳其邁表示，因風力影響比較大是在沿海地區，雨量則在山區5個行政區，累計目前採取預防性撤離保全人數1723人，包括孕婦和慢性病患者累計撤離共計1835人。

由於沿海地區在颱風警報期間會出現3公尺以上長浪，陳其邁指出，已下令警察局、海洋局，若發現在海邊戲水、觀浪的民眾勸告不聽勸者，一律開罰。

陳其邁並要求高工處和公路處南區工程處在甲仙段台27、28和29線，應採取預防性封閉，其中台20線寶來二號橋和明霸克露橋今晚會先預防性封閉，提醒民眾山區雨量會高達490毫米，盡量不要在颱風警報期間前往山區。

陳其邁表示，各區公所備妥相關沙包，有需求民眾可洽區公所；此外，因颱風期間風雨會造成路樹倒塌、道路中斷，他也要求盤點各行政區的發電機數量及部署，希望縮短颱風期間造成民眾不便的時間。

