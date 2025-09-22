颱風樺加沙來襲 台灣高鐵23日全線正常營運

颱風樺加沙來襲，台灣高鐵今天表示，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用。

中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上及陸上颱風警報，台灣高鐵今天晚間發布新聞稿表示，依據各項最新氣象資訊綜合研判，明天全線可正常營運。

台灣高鐵表示，颱風期間部分地區仍可能出現較大風雨，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定物件，包括大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等。由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，切勿掉以輕心。

台灣高鐵指出，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵表示，因颱風天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲退費補償規定。

