樺加沙風雨最大化 東南部降雨恐至周四

台灣從22日晚到23日會是強颱樺加沙風雨最大期，但降雨可能會延續到25日！氣象署22日指出，東半部地區、恆春半島、高屏山區將漸漸出現大雨或局部豪雨 ，花東平地及山區、宜蘭山區及高屏山區則會有豪雨等級以上降雨出現。氣象專家吳聖宇則提醒，還有颱風尾的外圍環流恐持續影響至25日。

東半部注意豪大雨

22日全天桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、屏東縣恆春半島、台東縣濱海鄉鎮及蘭嶼、綠島、連江縣、金門縣、澎湖縣在風力方面達到停班課標準，雨量方面則是台東縣山區較大。

中央氣象署指出，23日受颱風與外圍環流影響，東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

雨勢到周四才緩解

氣象專家吳聖宇則說，樺加沙不會直撲台灣，22日晚到23日會經過恆春以南，逐漸往南海東北部移動，預期颱風前半段的降雨會「更為猛烈」，下雨時間也會更長。他指出，23日清晨過後，颱風中心將逐漸進入南海東北部，此時高壓勢力開始會較為東退，颱風移動的方向也會從偏西轉回到西北西，繼續往廣東海面接近。

「預估暴風圈外圍將在23日上午脫離南台灣陸地。」吳聖宇表示，但颱風後側寬廣的東南風環流可能帶來的回南風持續性降雨現象，可能會比颱風前半段過程的降雨更為兇猛，持續時間也更長，甚至到24日東南風水氣的顯著降雨在花東、恆春半島都還會持續存在，仍有大雨或豪雨發生的機會，可能要等到25日降雨才會明顯緩和。

