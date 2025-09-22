快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

樺加沙風雨最大化 東南部降雨恐至周四

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

台灣從22日晚到23日會是強颱樺加沙風雨最大期，但降雨可能會延續到25日！氣象署22日指出，東半部地區、恆春半島、高屏山區將漸漸出現大雨或局部豪雨 ，花東平地及山區、宜蘭山區及高屏山區則會有豪雨等級以上降雨出現。氣象專家吳聖宇則提醒，還有颱風尾的外圍環流恐持續影響至25日。

東半部注意豪大雨

22日全天桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、屏東縣恆春半島、台東縣濱海鄉鎮及蘭嶼、綠島、連江縣、金門縣、澎湖縣在風力方面達到停班課標準，雨量方面則是台東縣山區較大。

中央氣象署指出，23日受颱風與外圍環流影響，東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其東部、東南部地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

雨勢到周四才緩解

氣象專家吳聖宇則說，樺加沙不會直撲台灣，22日晚到23日會經過恆春以南，逐漸往南海東北部移動，預期颱風前半段的降雨會「更為猛烈」，下雨時間也會更長。他指出，23日清晨過後，颱風中心將逐漸進入南海東北部，此時高壓勢力開始會較為東退，颱風移動的方向也會從偏西轉回到西北西，繼續往廣東海面接近。

「預估暴風圈外圍將在23日上午脫離南台灣陸地。」吳聖宇表示，但颱風後側寬廣的東南風環流可能帶來的回南風持續性降雨現象，可能會比颱風前半段過程的降雨更為兇猛，持續時間也更長，甚至到24日東南風水氣的顯著降雨在花東、恆春半島都還會持續存在，仍有大雨或豪雨發生的機會，可能要等到25日降雨才會明顯緩和。

【更多精采內容，詳見

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

強颱樺加沙真正強風豪雨在海面上 吳聖宇揭原因

樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風

10年來再次出現雙強颱並立 吳聖宇：機會很低

樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍

相關新聞

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

今年最大颱樺加沙來襲 交部長陳世凱要求「料敵從寬」守護用路人安全

強颱樺加沙逼近，交通部長陳世凱今天前往蘇花公路台9線了解和仁至崇德路段的復建進度，隨後轉往公路局東區養護工程分局南澳交控...

颱風樺加沙已達強度巔峰 估23日上午解陸警

氣象署今天傍晚表示，颱風樺加沙的強度已達巔峰，預計接下來24小時強度持平，移動到南海後將逐漸減弱，最快明天上午解除陸警，...

強颱樺加沙來襲 新竹市明日正常上班上課

強颱樺加沙目前正朝巴士海峽通過，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東。新竹市政府指出，因新竹市尚未列入警戒區，明(23)日...

高雄全市明只有山區5區停班課 今預防性撤離1835人

受樺加沙颱風影響，高市府今晚宣布明天那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區明日停班停課，其他行政區正常上班、上課；市長...

屏東縣府宣布恆春半島、原鄉共12鄉鎮明停班停課

颱風樺加沙布步逼近，中央氣象署預估9月22至23日是影響屏東最顯著時段，屏東縣政府今晚間宣布，恆春半島及8個山地原鄉已達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。