快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

樺加沙颱風來襲 台灣虎航調整航班最新動態

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航建議旅客可多加利用官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。記者黃仲明／攝影
台灣虎航建議旅客可多加利用官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。記者黃仲明／攝影

受樺加沙颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動更新時間至9月22日19:10。

預計9月22日航班取消

- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班

- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班

- IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT602 桃園-首爾仁川航班

航班延後(延至23日起飛)

- IT203 東京成田-桃園航班，且更改航班編號為IT2203

- IT209 名古屋-桃園航班

9月23日

航班取消

- IT603 首爾仁川-桃園航班

- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班

- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班

- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班

- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班

- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班

- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班

- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班

- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班

- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班

- IT752/IT753 桃園-福島往返航班

航班延後

- IT254/IT255 桃園-仙台往返航班

- IT214/IT215 桃園-岡山往返航班

- IT720/IT721 桃園-福岡往返航班

9月24日

航班取消

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊(https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/)。

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

1176戶受影響！桃園楊梅部分地區9/25施工停水16小時

桃園通緝犯闖紅燈遇警盤查 跳大排逃逸反摔傷落網

航空三雄搶客 拚戰歐洲線 星宇規劃明年飛進布拉格

移民移工共融大會 桃市府感謝在台貢獻助產值翻倍

相關新聞

整理包／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

強颱樺加沙釀全台4傷4437戶停電 馬太鞍溪堰塞湖明早恐達警戒水位

強颱樺加沙目前位置在鵝鑾鼻南方約270公里，暴風圈已對台東、恆春半島、屏東及高雄造成威脅，中央災害應變中心指出，截至今晚...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

影／樺加沙颱風來襲…恆春半島首當其衝！入夜後風強雨驟

強颱樺加沙來襲，預計深夜是颱風最接近台灣時刻，颱風正以時速約20公里朝西北西進行，未來進入南海後才可能逐漸減弱，恆春半島...

颱風樺加沙影響 台鐵23日中午前南迴線及台東線停駛

受颱風樺加沙影響，台鐵今天晚間表示，明天中午12時前南迴線、台東線停駛，其餘路線正常行駛

樺加沙颱風來襲...桃機今取消17架次 機場公司加強防颱整備

因應強颱樺加沙颱風來襲，機場公司今天召開應變會議，根據機場公司統計，截至今日下午6時，目前排定航班起降共計699架次，受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。