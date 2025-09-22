聽新聞
0:00 / 0:00
樺加沙來襲...屏東縣累計1700戶停電 110戶搶修中
樺加沙颱風暴風圈侵襲屏東，台電統計至22日晚間7時，屏東縣累計1700戶停電，台電動員142位工程人員、出動工程車121輛，展開電力修復，截止22晚間7時有1590戶恢復供電，復電率達9成3，目前剩林邊鄉與獅子鄉共110戶未復電，台電全力搶修。
台電屏東區處長仇忠銘說，停電災情主要原因是強陣風吹斷配電線路，請停電民眾耐心等候電，台電持續全力搶修中。
台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。
台電感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，電力搶修須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶的需求，請所有民眾耐心等候。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言