樺加沙來襲...屏東縣累計1700戶停電 110戶搶修中

樺加沙颱風暴風圈侵襲屏東，台電統計至22日晚間7時，屏東縣累計1700戶停電，台電動員142位工程人員、出動工程車121輛，展開電力修復，截止22晚間7時有1590戶恢復供電，復電率達9成3，目前剩林邊鄉與獅子鄉共110戶未復電，台電全力搶修。

台電屏東區處長仇忠銘說，停電災情主要原因是強陣風吹斷配電線路，請停電民眾耐心等候電，台電持續全力搶修中。

台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。

台電感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，電力搶修須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶的需求，請所有民眾耐心等候。

台電屏東區處人員搶修電力。圖／屏東區處提供

