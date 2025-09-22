快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風來襲 嘉縣未列警戒區明正常上班上課

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
強烈颱風樺加沙。圖／中央氣象署提供
強烈颱風樺加沙。圖／中央氣象署提供

嘉義縣政府宣布，依據中央氣象署資訊，強烈颱風樺加沙颱風警報，嘉義縣未列入陸上警戒區，明天正常上班、正常上課。提醒民眾，出行仍應注意安全。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙持續增強 新竹縣未列警戒區明正常上班課

颱風樺加沙來襲 南迴金崙大橋等路段預警性封閉

颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動

樺加沙颱風侵台！政院巡查風災屋損民宅 拚10月底前完成修繕

相關新聞

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了！樺加沙颱風來襲 明停班課一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

今年最大颱樺加沙來襲 交部長陳世凱要求「料敵從寬」守護用路人安全

強颱樺加沙逼近，交通部長陳世凱今天前往蘇花公路台9線了解和仁至崇德路段的復建進度，隨後轉往公路局東區養護工程分局南澳交控...

颱風樺加沙已達強度巔峰 估23日上午解陸警

氣象署今天傍晚表示，颱風樺加沙的強度已達巔峰，預計接下來24小時強度持平，移動到南海後將逐漸減弱，最快明天上午解除陸警，...

強颱樺加沙來襲 新竹市明日正常上班上課

強颱樺加沙目前正朝巴士海峽通過，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東。新竹市政府指出，因新竹市尚未列入警戒區，明(23)日...

高雄全市明只有山區5區停班課 今預防性撤離1835人

受樺加沙颱風影響，高市府今晚宣布明天那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區明日停班停課，其他行政區正常上班、上課；市長...

屏東縣府宣布恆春半島、原鄉共12鄉鎮明停班停課

颱風樺加沙布步逼近，中央氣象署預估9月22至23日是影響屏東最顯著時段，屏東縣政府今晚間宣布，恆春半島及8個山地原鄉已達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。