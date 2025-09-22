台南強化防颱整備 避難收容與物資盤點到位
台南市災害應變中心今天召開「樺加沙颱風第一次工作會議」，台南市長黃偉哲主持，要求各局處與區公所成立橫向支援線，確保第一線避難收容、物資盤點、弱勢關懷等即刻到位。
黃偉哲表示，颱風樺加沙逼近台灣，今晚到明天的風勢雨量將對南部影響比較大，雖然台南未被納入陸上颱風警報警戒區，但市府仍須超前部署，已指示工務局及水利局加強水溝疏通等工程整備，以及抽水機組、沙包及太空包等需事先妥善準備。
黃偉哲並指示各區公所全面拉高戒備，落實「分區聯防、就近安置、即時動員」三大主軸，要求民政、工務、水利、社會等局處與公所成立橫向支援線，確保第一線避難收容、物資盤點、弱勢關懷與臨時加固能即刻到位，透過「彼此串連、互為支援」，把風雨影響降到最低。
台南市民政局提供資料指出，各區公所今天已陸續回報整備就緒，包括公所大樓高樓層收容點完成布設與設備測試，並同步啟用旅宿、宗教團體支援協議，形塑「就近、分流、可擴張」收容網絡，各分區量能完整、動員順暢。
民政局指出，低窪與易積淹社區，已完成逐點檢視排水口、側溝、移動式抽水機與沙包布署，並盤點必要時預防性撤離至最近收容點或合作旅宿，各公所也與台電、自來水與清潔隊建立通報線，一旦出現停電、倒樹、路面障礙，可即時聯合處置。
市府指出，針對外界關心遭颱風丹娜絲重創的屋損修繕狀況，颱風期間以「先安全、後復建；先止漏、後整修」原則處理，風雨過後立即續辦修繕，對於弱勢與急迫個案，社會局與公所啟動急難救助與安置，務求在第一時間提供最實際幫助。
台南市政府說明，共有3587戶登記申請政府媒合修繕，經會勘後有989件表達修繕意願，其中976件完成簽約，目前719件施工完成，完工比例已逾9成，目前仍有民眾以帆布覆蓋屋頂，原因多是自行合作的工班尚未安排施工，將全力協助度過颱風期間。
