樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線154.7公里到165.7公里（和仁至崇德）一度實施預警性道路封閉，後來雨勢停歇重新開放。另花蓮南區便道封閉，台11甲將封路，台11線不排除封閉。

東工分局南澳工務段為確保用路人、車安全，原本於今天下午5時30分只出不進，不過現場雨勢停歇且邊坡泥瀑已由混濁，轉為小量清澈水流，由進駐搶修人員辦理道路巡查清理後，已於晚上6時30分恢復放行。

東工分局表示，因403強震後蘇花公路和平以南路段，高位邊坡仍屬不穩定狀態，尚有致災風險，為維護用路人安全，台9線和仁至崇德路段視最新雨情及路況，不排除再實施預警性道路封閉。

東工分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息。

玉里工務段表示，依氣象情資花蓮山區將有豪雨等級以上的雨勢發生，且預估風力將達8級、陣風11級，台23線東富公路豐南至台東縣界路段，將實施預警性道路封閉，今天晚上9時起只出不進，晚上10時起全面封閉禁止進入。現場已增加進駐廠商管制人員，如豐南村部落有急難、民生必要進出需求，將依現場雨情及路況協助戒護通行。

花蓮工務段指出，台11甲線4公里至16公里（光復至豐濱）今晚上9時起只出不進，晚上10時全線實施預警性封路，後續將視雨情發展不排除提前封路。台11線61公里至63公里（人定勝天路段）預期入夜後浪高達7至8公尺濤浪，為防止海岸長浪衝擊公路行車安全，已於颱風警報期間派員監看該路段長浪，必要時不排除實施短暫性道路管制。

富里鄉公所表示，考量中央氣象署已針對台灣東半部地區發布豪雨特報，預測今晚至明天白天將有持續性的強降雨發生，為避免雨勢危及便道安全，崙天便道自今天晚上6時起預警性封閉。

玉里鎮也預計在今晚6時預警封閉高寮便道，鎮長龔文俊表示，保護民眾生命財產安全，是公所第一要務，提醒鄉親颱風侵襲所帶來的雨量可觀，切勿前往封閉路段，開放時間會再另行公告。

花蓮縣富里鄉崙天便道今天晚上6時預警性封閉。圖／富里鄉公所提供 台9線154.7公里到165.7公里（和仁至崇德）一度實施預警性道路封閉，後來雨勢停歇重新開放。記者王思慧／攝影 花蓮縣玉里鎮高寮便道預計今天晚上6時預警性封閉。圖／玉里鎮公所提供

