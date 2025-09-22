山區雨量達標　高雄市5行政區明日停班課

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市明天5個行政區停班課。圖／高雄市政府提供
高雄市明天5個行政區停班課。圖／高雄市政府提供

中颱樺加沙來襲，根據中央氣象署資訊，山區雨量預估300-490mm，已達停班停課標準，高雄市府表示，為維護山區民眾安全，那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區明日停班停課，其他行政區正常上班、正常上課。

