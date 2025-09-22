樺加沙颱風來襲！立榮明取消嘉義-金門、松山-花蓮往返航班
受到樺加沙颱風影響，立榮航空23日嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消，澎湖航線則全日維持飛航，其他國內航線中午12點後，將視天候狀況陸續恢復航班。
由於天候影響，部份航班時間將可能有所調整，提醒旅客於搭機前留意航班動態。此外，為協助疏運旅客，將於晚間加開1班高雄往返金門航班。
立榮航空表示，最新航班異動資訊，請多加利用立榮航空官網 www.uniair.com.tw或立榮航空APP查詢。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
