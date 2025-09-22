颱風樺加沙持續增強 新竹縣未列警戒區明正常上班課

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強，近中心最大風速已從每秒55公尺擴大到每秒58公尺，預估未來6至12小時強度將達巔峰。圖／中央氣象署提供
中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強，近中心最大風速已從每秒55公尺擴大到每秒58公尺，預估未來6至12小時強度將達巔峰。圖／中央氣象署提供

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風昨（21日）晚11時位於鵝鑾鼻的東南方約520公里之處，中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強。新竹縣政府表示，依據氣象署氣象預報，新竹縣未列入颱風警戒範圍，明天（23日）正常上班上課。

