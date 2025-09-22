颱風樺加沙影響 23日海運12航線110航次停航
受颱風樺加沙影響，航港局今天通報，明天海運航線共有12航線110航次停航，提醒旅客留意航班資訊；小三通客運自金門水頭至廈門五通、泉州石井明天同樣全天停航。
中央氣象署持續發布颱風樺加沙海上及陸上颱風警報，航港局今天通報表示，明天共有12航線110航次停航。
航港局說，基隆-馬祖全部停航、南竿福澳-福州琅岐全部停航、北竿白沙-福州黃岐全部停航、金門-石井全部停航、金門-五通全部停航、高雄-馬公全部停航。
布袋-馬公全部停航、東港-小琉球全部停航、鹽埔-小琉球全部停航、富岡-綠島全部停航、富岡-蘭嶼全部停航、後壁湖-蘭嶼全部停航。
航港局呼籲，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
金門縣港務處表示，因受颱風樺加沙影響，小三通客運自金門水頭至廈門五通、泉州石井23日全天停航，提醒旅客搭船前，應預先向船公司確認航班，若有疑問可洽詢金門縣港務處。
