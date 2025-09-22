颱風樺加沙來襲 蘇花和仁至崇德傍晚起只出不進
颱風樺加沙影響，花蓮出現間歇性強降雨，蘇花路廊台9線匯德隧道南口已出現泥流瀑情形，和仁至崇德自今天下午5時35分實施預警性道路封閉，車輛「只出不進」。
公路局東區養護工程分局表示，今天晚間受樺加沙外圍環流雲系帶來間歇性強降雨影響，台9線162.8k匯德隧道南口已有泥流瀑情形，為維護用路人、車安全，台9線154.7k至165.7k（和仁至崇德），已於今天下午5時35分起實施預警性道路封閉「只出不進」，後續將視現場雨勢及道路狀況恢復放行。
公路局東區養護工程分局表示，強降雨期間山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，呼籲用路人如非必要避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言