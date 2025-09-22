颱風樺加沙來襲 蘇花和仁至崇德傍晚起只出不進

颱風樺加沙影響，花蓮出現間歇性強降雨，蘇花路廊台9線匯德隧道南口已出現泥流瀑情形，和仁至崇德自今天下午5時35分實施預警性道路封閉，車輛「只出不進」。

公路局東區養護工程分局表示，今天晚間受樺加沙外圍環流雲系帶來間歇性強降雨影響，台9線162.8k匯德隧道南口已有泥流瀑情形，為維護用路人、車安全，台9線154.7k至165.7k（和仁至崇德），已於今天下午5時35分起實施預警性道路封閉「只出不進」，後續將視現場雨勢及道路狀況恢復放行。

公路局東區養護工程分局表示，強降雨期間山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，呼籲用路人如非必要避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息。

商品推薦