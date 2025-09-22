颱風樺加沙來襲 南迴金崙大橋等路段預警性封閉

快訊

中央社／ 台東縣22日電

颱風樺加沙影響，公路局依氣象情資研判，省道台9線上的金崙大橋陣風將達10級，為確保用路人安全，今天晚間10時起預警性封閉；南迴公路及南橫公路部分路段也將同時封閉。

公路局南區養護工程分局表示，樺加沙對東部地區構成威脅，研判台9線397.25K至398.6K（即金崙大橋）陣風可達10級，為確保用路人安全，晚上10時實施預警性封閉，民眾可改走替代道路。

另外，台9線南迴公路437K-449K（屏東獅子鄉草埔~新路路段）及台9戊線0K~16K（台東安朔~屏東草埔路段），預計將出現累計雨量達800毫米的超大豪雨等級降雨。

因南迴公路前期已有落石、土石泥流、路基流失等災害發生，針對易發生土石泥流、落石路段，南分局楓港工務段已進行相關整備，搶救災人員、機具均已在今天進駐完成，可隨時進行公路防減災作業。

颱風期間入夜視線不佳，雨勢持續增強，南分局表示，為顧及用路人安全，台9線南迴公路屏東草埔-新路路段及台9戊線台東安朔-屏東草埔路段今天晚間10時實施預警性道路封閉管制，將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

至於南橫公路台20線，向陽至初來路段（149.11K至199K），今天晚上10時實施預警性封閉，待颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通車。

不斷更新／強颱樺加沙撲台停班課一覽 高市、南市、竹縣已宣布

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。根據中央氣象署今天下午4時最新風雨預報，明天共7縣市風力雨量達停班課標準，是否實際放假則仍需依各地方政府公告為準。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

山區雨量達標 高雄市5行政區明日停班課

中颱樺加沙來襲，根據中央氣象署資訊，山區雨量預估300-490mm，已達停班停課標準，高雄市府表示，為維護山區民眾安全，...

今晚至明天影響最劇！樺加沙強襲花東山區超大豪雨 氣象署估這時脫離暴風圈

中央氣象署今日下午5時40分最新說明指出，第18號強烈颱風「樺加沙」暴風圈不僅帶來短延時強降雨，也挾帶強陣風。東部、南部...

強颱「樺加沙」來襲花東山區恐現超大豪雨 台東大雷雨至晚間6時

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進...

強颱樺加沙來襲...台南風力及雨量未達標 23日照常上班上課

強颱樺加沙來襲，今、明2天恐為台南帶來風雨影響，不過根據中央氣象署資訊，台南市未列入警戒區，且23日風力及雨量預測均未達...

颱風樺加沙持續增強 新竹縣未列警戒區明正常上班課

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風昨（21日）晚11時位於鵝鑾鼻的東南方約520公里之處，中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強...

