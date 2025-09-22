颱風樺加沙來襲 南迴金崙大橋等路段預警性封閉

颱風樺加沙影響，公路局依氣象情資研判，省道台9線上的金崙大橋陣風將達10級，為確保用路人安全，今天晚間10時起預警性封閉；南迴公路及南橫公路部分路段也將同時封閉。

公路局南區養護工程分局表示，樺加沙對東部地區構成威脅，研判台9線397.25K至398.6K（即金崙大橋）陣風可達10級，為確保用路人安全，晚上10時實施預警性封閉，民眾可改走替代道路。

另外，台9線南迴公路437K-449K（屏東獅子鄉草埔~新路路段）及台9戊線0K~16K（台東安朔~屏東草埔路段），預計將出現累計雨量達800毫米的超大豪雨等級降雨。

因南迴公路前期已有落石、土石泥流、路基流失等災害發生，針對易發生土石泥流、落石路段，南分局楓港工務段已進行相關整備，搶救災人員、機具均已在今天進駐完成，可隨時進行公路防減災作業。

颱風期間入夜視線不佳，雨勢持續增強，南分局表示，為顧及用路人安全，台9線南迴公路屏東草埔-新路路段及台9戊線台東安朔-屏東草埔路段今天晚間10時實施預警性道路封閉管制，將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

至於南橫公路台20線，向陽至初來路段（149.11K至199K），今天晚上10時實施預警性封閉，待颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通車。

