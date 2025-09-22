影／中颱樺加沙逼近 高市預警性撤離1835人
中度颱風樺加沙逼近南台灣，高雄市政府今日啟動預警性撤離措施，針對山區六大行政區進行疏散，共計撤離1835人，以確保居民安全。市府強調，這次撤離行動特別將孕婦、重症患者及其他特殊病患納入優先名單，避免災害來臨時措手不及。
市府統計，桃源區撤離396人，其中包含30名孕婦及特殊病患，安置收容14人，其餘382人依親安置；茂林區則撤離247人，含18名孕婦及特殊病患，82人進入收容處所，其餘165人依親。
那瑪夏區撤離562人，包含24名孕婦及特殊病患，雖僅8人收容安置，但多數達554人選擇依親；六龜區則撤離626人，其中18名屬特殊需求，收容33人、593人依親安置。甲仙區撤離人數最少，僅4人，均屬孕婦及特殊病患，全部依親安置。
高雄市長陳其邁提醒，樺加沙颱風帶來豪雨風險，山區易有坍方及土石流，呼籲民眾務必配合撤離，在颱風來臨前有安全避難場所，市府會持續監控雨勢與地質情況，必要時再進行後續防災措施。
市府同時啟動災防應變中心，整合警消、衛生及社會局等單位資源，確保收容所物資供應與醫療支援充足。
