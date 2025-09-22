快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
受樺加沙颱風影響，星宇航空表示，明日及24日有航班異動。
受樺加沙颱風影響，星宇航空表示，明日及24日有航班異動。聯合報系資料照

受樺加沙 （RAGASA）颱風影響，星宇航空表示，明日及24日有航班異動如下：

23日航班取消

JX201/202、JX205/206 台北往返澳門

JX233/234、JX235/236 台北往返香港

JX713/714 台北往返胡志明

JX715/716 台北往返河內

JX745/746 台北往返曼谷

JX761/762 台北往返雅加達

JX783/784 台北往返宿霧

JX789/790 台北往返克拉克

JX802/803 台北往返東京

JX822/823 台北往返大阪

JX834/835 台北往返神戶

JX840/841 台北往返福岡

JX862/863 台北往返仙台

JX870/871 台北往返沖繩

 

23日航班調整(以下皆為出發地時間)

JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛

JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛 

JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛

JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛

 

24日航班取消

JX233/234 台北往返香港

JX201/202、JX205/206 台北往返澳門

JX331/332 台中往返澳門

 

星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。

樺加沙颱風 颱風

樺加沙颱風逼近 三地門鄉舊大社強制撤離

樺加沙颱風暴風圈侵襲率兩地達百分之百 氣象署：雨勢開始猛烈

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

MLB／星宇航空贊助道奇第3年 5萬觀眾前宣傳台灣

相關新聞

不斷更新／強颱樺加沙撲台停班課一覽 高市、南市、竹縣已宣布

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。根據中央氣象署今天下午4時最新風雨預報，明天共7縣市風力雨量達停班課標準，是否實際放假則仍需依各地方政府公告為準。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

山區雨量達標 高雄市5行政區明日停班課

中颱樺加沙來襲，根據中央氣象署資訊，山區雨量預估300-490mm，已達停班停課標準，高雄市府表示，為維護山區民眾安全，...

今晚至明天影響最劇！樺加沙強襲花東山區超大豪雨 氣象署估這時脫離暴風圈

中央氣象署今日下午5時40分最新說明指出，第18號強烈颱風「樺加沙」暴風圈不僅帶來短延時強降雨，也挾帶強陣風。東部、南部...

強颱「樺加沙」來襲花東山區恐現超大豪雨 台東大雷雨至晚間6時

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進...

強颱樺加沙來襲...台南風力及雨量未達標 23日照常上班上課

強颱樺加沙來襲，今、明2天恐為台南帶來風雨影響，不過根據中央氣象署資訊，台南市未列入警戒區，且23日風力及雨量預測均未達...

颱風樺加沙持續增強 新竹縣未列警戒區明正常上班課

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風昨（21日）晚11時位於鵝鑾鼻的東南方約520公里之處，中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強...

