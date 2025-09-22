颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動
受樺加沙 （RAGASA）颱風影響，星宇航空表示，明日及24日有航班異動如下：
23日航班取消
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX233/234、JX235/236 台北往返香港
JX713/714 台北往返胡志明
JX715/716 台北往返河內
JX745/746 台北往返曼谷
JX761/762 台北往返雅加達
JX783/784 台北往返宿霧
JX789/790 台北往返克拉克
JX802/803 台北往返東京
JX822/823 台北往返大阪
JX834/835 台北往返神戶
JX840/841 台北往返福岡
JX862/863 台北往返仙台
JX870/871 台北往返沖繩
23日航班調整(以下皆為出發地時間)
JX741 台北-曼谷 提早至 08:00起飛
JX751 台北-清邁 延後至 16:20起飛
JX752 清邁-台北 延後至 20:20起飛
JX850 台北-札幌 提早至 08:00起飛
24日航班取消
JX233/234 台北往返香港
JX201/202、JX205/206 台北往返澳門
JX331/332 台中往返澳門
星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。
