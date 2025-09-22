今晚至明天影響最劇！樺加沙強襲花東山區超大豪雨 氣象署估這時脫離暴風圈

中央氣象署今日下午5時40分最新說明指出，第18號強烈颱風「樺加沙」暴風圈不僅帶來短延時強降雨，也挾帶強陣風。東部、南部地區今晚到明天白天將是颱風影響最劇烈的時段，花東山區降雨累積可望達超大豪雨等級，沿海地區浪高更上看10米，需嚴加防範。

氣象署指出，自今天凌晨起，外圍環流雲系持續移入，基隆北海岸、北部山區、宜蘭及花蓮已有超過100毫米的降雨，蘭嶼也累積達82毫米。隨著颱風逐漸通過巴士海峽，東半部、北部山區及高屏山區降雨將持續加劇，並延續至明天白天。

氣象署表示，台灣本島預估明天上午就能脫離暴風圈，中午前解除陸上颱風警報，晚間解除海上警報。

根據氣象署今天下午4時50分更新的豪雨特報，超大豪雨地區：花蓮縣山區、台東縣山區。大豪雨地區：花蓮縣、台東縣平地，以及高雄、屏東山區。豪雨地區：宜蘭縣、恆春半島、蘭嶼、綠島。局部大雨區：大台北、桃園、新竹、台中、南投、嘉義等山區。

氣象署提醒，山區須嚴防坍方、落石、土石流與山洪暴發，低窪地區則要慎防積淹水。

強風路徑逐步北移，氣象署表示，颱風靠近期間，風勢將隨結構與地形作用有所轉變，今晚強風區域主要集中在台灣海峽及東南部海面，恆春半島可能出現12至13級強陣風。清晨起，隨颱風移至東沙島海面，南端陸地風力將逐漸減弱至10級陣風，但西北部沿海、金門與馬祖有機會出現10級強陣風。

氣象署表示，目前東半部海域浪高普遍達3至6公尺，蘭嶼、台東外海浮標甚至觀測到6至8公尺浪高靠近颱風中心的東沙島海面浪高可能達10米以上。隨著颱風逐漸西移，西南部海面明天仍有4至7公尺的大浪，需嚴格戒備。

氣象署呼籲，今晚至明天是颱風影響台灣最明顯的時間，請民眾隨時注意最新氣象資訊，遠離海邊與山區，並做好防颱準備，確保自身安全。

