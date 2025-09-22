樺加沙颱風侵台！政院巡查風災屋損民宅 拚10月底前完成修繕
樺加沙颱風今、明最靠近台灣，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指出，政府提前應變，針對南部地區受災仍在修繕中的民宅，出動公所與技術支援團隊逐一巡查，協助居民完成防颱準備，並加強對獨居長者與弱勢戶的關懷。
指揮所表示，今日已派出技術團隊協助公所逐戶檢視受災民宅安全，協助居民防颱補強；台南市政府也同步盤點臨時收容處所的軟硬體設施，將視颱風狀況協助有需要的民眾進入收容所安置。
丹娜絲風災迄今已逾兩個月，截至9月19日，台南市屋損家園復原慰助金已核發4萬7562件，總額12億2238.9萬元，除申復案件外已全數發放。受損面積20平方公尺以上的近1萬9000戶民宅均完成訪視，其中1萬1353戶已自行修繕，政府媒合協助修繕簽約983戶，已有735戶完工。
前進指揮所表示，經過近兩個月努力，工作重點已由緊急復原逐步轉向精準服務，將各項措施落實到每位災民身上，並以10月底前完成政府協助修繕民宅為目標，持續關懷弱勢戶，確保災後重建穩健推進。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
