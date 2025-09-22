颱風樺加沙影響 花蓮高寮便道、崙天便道預警性封閉

快訊

中央社／ 花蓮縣22日電

颱風樺加沙外圍環流影響，花蓮出現間歇性大雨，氣象署針對東半部地區發布豪雨特報，玉里高寮便道、富里崙天便道今天晚間6時起預警性封閉，將視天候狀況另行公布開放時間。

根據中央氣象署資訊，已針對台灣東半部地區發布豪雨特報，預測今晚至明天白天有持續強降雨，為避免雨勢危及便道安全，玉里鎮高寮便道及富里鄉崙天便道自今天晚間6時起預警性封閉。

玉里鎮長龔文俊表示，保護民眾生命財產安全，是公所第一要務，提醒鄉親，颱風樺加沙帶來的雨量可觀，務必配合公部門政策，切勿前往封閉路段。

