強颱「樺加沙」來襲花東山區恐現超大豪雨 台東大雷雨至晚間6時

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。根據中央氣象署今天下午4時最新風雨預報，明天共7縣市風力雨量達停班課標準，是否實際放假則仍需依各地方政府公告為準。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

2025-09-22 18:52