陳世凱：蘇花路廊若受災速搶通 避免花東成孤島

交通部長陳世凱今天說，颱風樺加沙逼近南台灣，南迴鐵路與公路可能中斷，若蘇花路廊發生災情，公路局務必盡速搶通，務必3小時內啟動陸海空疏運計畫，避免讓花東成為孤島。

強烈颱風樺加沙逼近，陳世凱下午前往交通部公路局東區養護工程分局金岳工務段，並與全台各養護工程分局主管視訊，了解各地防災整備情形。

陳世凱表示，根據中央氣象署預報，樺加沙暴風圈將接觸到台東與屏東，屆時將帶來強風豪雨。今晚之後，南迴鐵路與公路可能中斷，為避免花東成為孤島，蘇花路廊不可阻斷，所以東部公路運輸體系一定要顧好，隨時做好防災與救災準備。

陳世凱說，一旦蘇花路廊發生災情，導致中斷，東區養護工程分局務必在3小時內啟動陸海空疏運計畫，並盡速搶通。

