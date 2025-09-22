陳世凱：蘇花路廊若受災速搶通 避免花東成孤島
交通部長陳世凱今天說，颱風樺加沙逼近南台灣，南迴鐵路與公路可能中斷，若蘇花路廊發生災情，公路局務必盡速搶通，務必3小時內啟動陸海空疏運計畫，避免讓花東成為孤島。
強烈颱風樺加沙逼近，陳世凱下午前往交通部公路局東區養護工程分局金岳工務段，並與全台各養護工程分局主管視訊，了解各地防災整備情形。
陳世凱表示，根據中央氣象署預報，樺加沙暴風圈將接觸到台東與屏東，屆時將帶來強風豪雨。今晚之後，南迴鐵路與公路可能中斷，為避免花東成為孤島，蘇花路廊不可阻斷，所以東部公路運輸體系一定要顧好，隨時做好防災與救災準備。
陳世凱說，一旦蘇花路廊發生災情，導致中斷，東區養護工程分局務必在3小時內啟動陸海空疏運計畫，並盡速搶通。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言