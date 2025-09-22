強颱「樺加沙」威力大！花東高屏豪雨警戒 恆春屏東風力恐達紅色燈號

根據中央氣象署今天17時最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續靠近，目前在距離鵝鑾鼻南方約270公里海面，以時速19至23公里向西北西進行，颱風中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺、相當於17級風，瞬間最大陣風更達每秒73公尺，威力相當驚人。

根據氣象署最新預報資料，目前「樺加沙」七級風暴風半徑達320公里，十級風暴風半徑達150公里，暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對南台灣構成嚴重威脅。氣象署指出，預測23日17時颱風中心將位於鵝鑾鼻西南西方約440公里處，持續影響台灣南部與巴士海峽。

各地雨勢方面，豪雨特報：花東、高屏山區最嚴峻、受颱風環流影響，今晚至明日雨勢將明顯增強，超大豪雨區：花蓮縣、台東縣山區。大豪雨區：高雄市、屏東縣山區。豪雨或大雨區：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣平地，恆春半島、蘭嶼、綠島，以及大台北、桃園、新竹、台中、南投、嘉義山區。氣象署提醒山區嚴防坍方、落石、土石流與山洪暴發，低窪地區則需注意淹水。

氣象署也持續發布陸上強風特報。紅色燈號：屏東縣局部地區今晚恐出現平均風12級以上或陣風14級以上。

橙色燈號：蘭嶼、綠島、澎湖、屏東部分地區，可能出現平均風9級以上或陣風11級以上。黃色燈號：北台灣、中南部、金門、馬祖等地部分區域，將出現平均風6級以上或陣風8級以上。

氣象署提醒，今明兩日基隆北海岸、東部及南部沿海、澎湖、金門、馬祖將出現長浪，東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部浪高恐逾6米，颱風中心通過區域更可能出現10米巨浪。適逢大潮，南部及東南部低窪沿海應嚴防海水倒灌。

氣象署呼籲，民眾務必加固室外懸掛物、招牌與圍籬，妥善收置陽台盆景，避免外出靠近海邊及山區，並持續注意地方政府發布的停班停課與防災訊息。

