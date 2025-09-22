快訊

強颱樺加沙逼近 恆春半島午後出現雨勢嚴防巨浪

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
強烈颱風「樺加沙」逼近，預估9月22至23日影響屏東最顯著時段，針對沿海及離島地區，恐出現10級以上強陣風。記者劉星君／翻攝
強烈颱風「樺加沙」逼近，預估9月22至23日影響屏東最顯著時段，恆春半島沿岸防6米高巨浪，針對沿海及離島地區，恐出現10級以上強陣風，縣長周春米提醒縣府團隊務必全面監控與加強防範。

屏東縣災害應變中心指出，沿海及離島地區，因應風雨逐漸增強，將出現10級以上強陣風，也請城鄉處及環保局加強檢查縣內鷹架、路樹、太陽能光電板及廣告招牌等易掉落物品；要求農業處宣導養殖漁業落實相關防護措施外，也強調小琉球雖已設2座加壓站，並啟用5000噸蓄水池，仍請相關單位確保設備運轉正常。

周春米中午到新園、萬丹抽水站巡視，確認防災整備與抽水機運轉正常，周春米說，新園鄉鹽埔、共和兩村地勢低窪，在行政院前院長蘇貞昌支持，建立B、C幹線兩座抽水站，總抽水量達9.9cms，可有效解決長期淹水問題，此次視察B幹線的3座抽水機已建置完成，可立即投入運作，確保排水順暢。

屏東縣災害應變中心表示，恆春地區從22日午後陸續降雨，其餘鄉鎮22日夜間出現雨勢，預估22日午夜至23日上午是影響屏東縣最劇烈時段，山區局部地區出現大豪雨等級降雨。

