樺加沙颱風逼近 三地門鄉舊大社強制撤離

強烈颱風樺加沙逼近，屏東縣三地門鄉舊大社部落7月歷經颱風與0728豪雨，通往大社舊部落屏專六道路仍未修復，舊部落持續出現崩塌，又遇強颱來襲，三地門鄉公所針對舊大社部落強制撤離，15人今中午下山；屏東縣原鄉至下午4時，共撤離93人。

三地門鄉長曾有欽說，大社舊部落日前颱風出現大崩塌，有五戶民宅崩塌，這次颱風侵襲，擔心族人安危，展開強制撤離舊大社部落族人，午後屏東雨勢漸強，希望留在大社原鄉15名族人能撤離下山，中午過後15人都平安下山依親。

曾有欽說，通往大社舊原鄉屏專六道路，7月颱風受損嚴重，雖然現今可通行，但只能四輪傳動汽車上山，若遇下雨土石鬆軟，車輛無法前行，因此發布警戒區公告，提醒民眾不能通行，也不要上山。

三地門鄉公所統計，舊大社部落撤離15人，下山依親；德文部落12人撤離三地門鄉體育館安置。

屏東縣府統計，原鄉山區統計到今天下午4時，滿州鄉分水嶺部落預防性撤離，74人安置恆春小丑魚飯店，其他人族人依親，全縣原鄉共撤離93人。

