樺加沙颱風逼近 三地門鄉舊大社強制撤離

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉公所人員上午進入大社舊部落強制撤離在舊原鄉族人，15人已撤離下山，大社舊部落5戶民宅在上次颱風來襲時塌陷，現今土石仍不穩定。記者劉星君／翻攝
屏東縣三地門鄉公所人員上午進入大社舊部落強制撤離在舊原鄉族人，15人已撤離下山，大社舊部落5戶民宅在上次颱風來襲時塌陷，現今土石仍不穩定。記者劉星君／翻攝

強烈颱風樺加沙逼近，屏東縣三地門鄉舊大社部落7月歷經颱風與0728豪雨，通往大社舊部落屏專六道路仍未修復，舊部落持續出現崩塌，又遇強颱來襲，三地門鄉公所針對舊大社部落強制撤離，15人今中午下山；屏東縣原鄉至下午4時，共撤離93人。

三地門鄉長曾有欽說，大社舊部落日前颱風出現大崩塌，有五戶民宅崩塌，這次颱風侵襲，擔心族人安危，展開強制撤離舊大社部落族人，午後屏東雨勢漸強，希望留在大社原鄉15名族人能撤離下山，中午過後15人都平安下山依親。

曾有欽說，通往大社舊原鄉屏專六道路，7月颱風受損嚴重，雖然現今可通行，但只能四輪傳動汽車上山，若遇下雨土石鬆軟，車輛無法前行，因此發布警戒區公告，提醒民眾不能通行，也不要上山。

三地門鄉公所統計，舊大社部落撤離15人，下山依親；德文部落12人撤離三地門鄉體育館安置。

屏東縣府統計，原鄉山區統計到今天下午4時，滿州鄉分水嶺部落預防性撤離，74人安置恆春小丑魚飯店，其他人族人依親，全縣原鄉共撤離93人。

