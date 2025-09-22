颱風及外圍環流影響 花東山區防超大豪雨
中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。
花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。
宜蘭縣地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及桃園、新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。
超大豪雨地區：花蓮縣、台東縣。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。
