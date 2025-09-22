樺加沙颱風強降雨…花蓮堰塞湖發紅色警戒 1800餘戶、逾6000人急撤避難

受樺加沙颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，花蓮3鄉鎮今天緊急通知1837戶、6843人安置、避難與依親，以免影響生命財產安全。

林業保育署花蓮分署指出，因颱風帶來強降雨，馬太鞍溪堰塞湖水位升高，可能於這兩天達到溢頂臨界值，已發布紅色警戒。花蓮中區3鄉鎮12村為警戒範圍，包含光復鄉太平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。

光復鄉開設光復高職體育館為收容處所，收容120人；鳳林鎮樂活會館收容5人；萬榮鄉萬榮國小活動中心收容5人，共130人。依親則共有1365人；若家戶是兩層樓可垂直搬到2樓避難，共有5348人。

林保署花蓮分署表示，馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，堰塞湖蓄水量約6652萬噸，滿水量約9100萬噸，已達庫容量73%，湖面距離溢流口高差約19.58公尺，預計23日下午可能達到淹溢警戒範圍。

光復鄉公所提醒鄉親，住宅如果有2層樓以上，建議採垂直撤離方式暫居2樓，請鄉親即刻準備飲食及物資，以備潰堤隨時發生，並請持續關注防颱消息，提前做好應變措施，勿前往山區。 樺加沙颱風帶來強降雨，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，萬榮鄉明利村民趕緊撤離家園。圖／鳳林警分局提供

